Der TuS Mayen gewinnt sein eigenes Turnier

Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen hat das Hallenturnier um den 3. Möbel-Arenz-Cup gewonnen. Im Finale setzte sich der Ausrichter in der Burghalle knapp mit 4:2 gegen die ebenfalls stark aufspielende U 23 des Drittligisten Fortuna Köln durch. Im kleinen Finale sicherte sich Ost-Bezirksligist Spvgg EGC Wirges den dritten Rang vor dem Mitte-Bezirksligisten SG Elztal.

Hiergeblieben: Den Trikottest hat die SG Elztal (blau-weiße Spielkleidung, hier im Duell mit dem TuS Mayen) bestanden. Der Turniersieg beim Möbel-Arenz-Cup ging aber an den Ausrichter TuS Mayen.

Foto: Andreas Walz

Nachdem sich B-Ligist SG Maifeld beim Kreisligaturnier unangefochten den Turniersieg gesichert hatte, starteten die überkreislichen Teams ins Hauptturnier. Schon in der Gruppenphase war dabei eine hohe Leistungsdichte zu erkennen. Nachdem der TuS Mayen, die Rheinlandliga-Konkurrenten SG 2000 Mülheim-Kärlich und SG Eintracht Mendig/Bell sowie Bezirksligist Ata Sport Urmitz durch den jeweiligen Gruppensieg direkt in die Viertelfinalspiele einziehen konnten, wurden vier weitere Mannschaften über den Umweg der Zwischenrunde ermittelt.

Wie ausgeglichen das attraktive Teilnehmerfeld zusammengestellt worden war, zeigten die Viertelfinalpartien. Während der TuS Mayen sich noch knapp in der regulären Spielzeit gegen den A-Ligisten FC Plaidt durchsetzen konnte (4:3), gingen die restlichen drei Begegnungen allesamt ins Neunmeterschießen. So zog auch Bezirksligist Spvgg EGC Wirges ins Halbfinale ein, musste sich dort aber dem TuS Mayen mit 0:4 geschlagen geben.

Durch einen Treffer in der letzten Sekunde gegen die SG Eintracht Mendig/Bell und dank der besseren Nerven vom Punkt aus konnte auch die SG Elztal wie im Vorjahr in die Vorschlussrunde einziehen. Gegen den Landesligisten aus Köln, der sich zuvor gegen Ata Sport Urmitz durchgesetzt hatte, war bei der 2:6-Niederlage aber für die SG Elztal kein Land in Sicht. Im anschließenden Neunmeterschießen um Platz drei mussten die Elztaler dem Team aus Wirges den Vortritt lassen.

Das Finale war dann eine spannende Angelegenheit. Eine zweimalige Kölner Führung konnte der TuS Mayen egalisieren und dann die Partie sogar komplett in einen 4:2-Erfolg drehen. Mayens Pascal Steinmetz avancierte überdies mit sechs Treffern zum Torschützenkönig des Turniers, Fortuna-Schlussmann Zicos Resvanis wurde zum besten Torwart gekürt.

Mayens Trainer Thomas Reuter zog ein positives Fazit der Hallenrunde: „Mit dem Gewinn der Stadtmeisterschaft sowie guten Auftritten in Plaidt und Mülheim-Kärlich konnten wir auch beim eigenen Turnier wieder beweisen, dass wir eine richtig starke Hallenmannschaft haben. Den Schwung wollen wir jetzt natürlich mit in eine gute Vorbereitung nehmen.“

Der TuS-Vorsitzender Hans Molitor bedankte bei den freiwilligen Helfern des Turniers: „Ohne die helfenden Hände und die Sponsoren wäre ein solches Turnier einfach nicht möglich. Wir können ein positives Fazit ziehen und freuen uns schon auf eine vierte Auflage im kommenden Jahr.“ jam