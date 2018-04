Die DSG Breitenthal/Niederhambach gewann in der Frauen-Verbandsliga beim TSV Gau-Odernheim in einem wahren Krimi 4:3 (1:1). Die erste große Chance hatte der TSV, als Jasmin Wollmirstedt den Ball nach einer langen Ecke direkt aufs Tor brachte. Fabienne Faust konnte aber auf der Torlinie klären und auch der Nachschuss konnte zur Ecke hin geblockt werden (6.). Die ersten Gelegenheiten für die DSG hatte Anne Becker kurz aufeinanderfolgend mit zwei Schüssen, die die Torfrau beide hielt (20./21.). In der 25. Minute wurde Johanna Heugel nicht angegriffen, so dass sie den Ball zur TSV-Führung versenken konnte. Nur wenige Sekunden später hatte Heugel bereits die nächste Chance, doch Torfrau Lena Müller hielt. Nach einer sehr guten Ecke von Svenja Siegel gelang Anne Becker per Kopfball unter die Latte der Ausgleich (31.). Bei einem groben Foul an Alina Schneider an der Strafraumgrenze hatte Alina Hoppe Glück, dass der Schiedsrichter nur Gelb zeigte (40.). Den fälligen Freistoß zirkelte Hanna Jost an die Latte, die Nachschussversuche der DSG wurden geklärt.

Die zweite Hälfte begann für die Gäste denkbar gut. Nach tollem Direktspiel zwischen Alina Schneider, Anne Becker und Lena Heß versenkte Letztere den Ball mit einem flachen Schuss zur DSG-Führung ...

