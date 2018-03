Positives Signal: Trainer-Duo der SG 99 verlängert

Aus unserem Archiv

Andernach

Unmittelbar vor dem Jahreswechsel setzte der Trainerstab der ersten Frauenfußball-Mannschaft der SG 99 Andernach ein positives Signal: Spielertrainerin Isabelle Stümper, Teamchef Kappy Stümper und auch Torwarttrainer Armin Grauel werden die Geschicke des Teams ab Sommer ein weiteres Jahr leiten – völlig unabhängig davon, ob den Bäckermädchen in der 2. Bundesliga Süd noch der Klassenverbleib glückt oder sie in der Saison 2018/19 wieder in der Regionalliga Südwest spielen müssen. „Wir schätzen uns glücklich, diese ideale Symbiose weiterhin in unseren Reihen zu wissen“, betont Abteilungsleiter Bodo Heinemann.