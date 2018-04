Es hatte in den vergangenen Wochen ein wenig den Anschein, als würden die Fußballerinnen des SV Niederburg im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Mitte nach zwei Spielen ohne Sieg anfangen zu schwächeln. Doch nun meldete sich der Tabellenführer eindrucksvoll zurück und gewann das Spitzenspiel beim Tabellendritten Spvgg Cochem mit 4:2 (1:1). Saifon Ngamlert (weißes Trikot) brachte den SVN an der Mosel früh in Front mit ihrem 14. Saisontor. Rebecca Schmitz glich kurz vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang anfänglich das gleiche Spiel: Trainer-Tochter Isabell Bodenbach schoss Niederburg direkt nach dem Kabinengang in Führung, doch Cochem und Annika Kessler konterten prompt (55.). Der dritten Niederburger Führung durch Jennifer Kirfel hatte die Spvgg aber nichts mehr entgegenzusetzen (73.). Kirfel setzte nach 79 Minuten auch den Schlusspunkt zum 4:2-Auswärtstriumph. Damit hat Niederburg fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten FSG Eifelhöhe Büchel. Allerdings: Niederburg hat nur noch drei Partien, Eifelhöhe dagegen fünf. Es sieht alles danach aus, dass es am letzten Spieltag (27. Mai) zum großen Duell um die Meisterschaft in Niederburg kommen wird. bon

Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

