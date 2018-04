Die Fußballfrauen des 1. FC Köln II, des 1. FFC Niederkirchen und auch der SG 99 Andernach sind nach ihren Niederlagen am 19. von insgesamt 22 Spieltagen aus der 2. Bundesliga Süd abgestiegen. Den Bäckermädchen wurde in letzter Instanz das aktuelle 1:2 (1:2) beim VfL Sindelfingen Ladies zum Verhängnis, sie boten dabei aber einmal mehr eine ordentliche Leistung. Teamchef Kappy Stümper sagte: „Die erste Halbzeit ging an Sindelfingen, die zweite klar an uns. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“

Unterm Strich war es sicherlich die eklatant schlechte Ausbeute vor eigenem Publikum, die den Klassenneuling nach nur einjähriger Zugehörigkeit zurück in die Regionalliga Südwest beförderte. Nur ein einziger Punkt beim ...

Lesezeit für diesen Artikel (372 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.