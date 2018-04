Das nächste Spiel ist das wichtigste. Mit dieser alten Fußballweisheit wird heute mal aufgeräumt, denn nach dem Rheinlandpokal-Finaleinzug des SV Holzbach steht für die Regionalliga-Fußballerinen ganz klar nicht das nächste und auch nicht das übernächste Spiel im Fokus. Alle Blicke richten sich auf das Endspiel am 13. Mai in Issel gegen den 1. FFC Montabaur, der sich am Donnerstagabend gegen den FC Bitburg (beide Regionalliga) ebenfalls im Elfmeterschießen durchsetzte. Aber: Es stehen noch zwei Liga-Spiele vorher an, das erste am Sonntag um 14 Uhr im Simmerner Hunsrückstadion gegen den TuS Wörrstadt, der als Dritter einen Punkt und zwei Plätze vor Holzbach liegt.

SV-Trainer Tobias Blatt sagt zwar ganz klar: „Wir gehen gegen Wörrstadt entspannt rein, wollen aber natürlich gewinnen und haben auch aus dem Hinspiel etwas gutzumachen.“ 1:4 endete die Partie damals. ...

