Die Überraschungssiegerinnen des vergangenen Wochenendes, die U 17-Fußballerinnen des SV Rengsdorf, treffen am Samstag um 14 Uhr in einem Nachholspiel vom vierten Bundesliga-Spieltag auf den FC Iserlohn 46/49. An der Motivation der Mädels von Trainer Jürgen Ebert, endlich die ersten Punkte auch auf eigenem Gelände zu erkämpfen, haperte es in der Trainingswoche nicht.

Der 2:0-Auswärtserfolg beim Traditionsklub Borussia Mönchengladbach hat jedenfalls Erwartungen geweckt. „Mannschaft und Verantwortliche bedauern es sehr, dass sie trotz aller Anstrengungen zu Hause noch nicht wirklich geglänzt haben“, legt Teamkoordinator ...

