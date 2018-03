Am Gründonnerstag um 19.30 Uhr treffen die beiden besten Frauenmannschaften aus dem Kreis Cochem-Zell in Gevenich aufeinander – wenn man den TuS Reil einmal ausklammert, der rein formal im Kreis Bernkastel-Kues liegt, beim Tabellenführer der Bezirksliga West sind aber inklusive der Trainer einige COC-Aktive am Start. Aber zurück zu den „reinen“ Cochem-Zeller Teams aus der Bezirksliga Mitte: Das Derby zwischen Gastgeber und Aufsteiger FSG Eifelhöhe Büchel (in Rot, mit Laura Thomas) und der Spvgg Cochem ist gleichzeitig ein Verfolgerduell, auch wenn die Tabelle derzeit sehr unrund daherkommt.

Vorne steht der SV Niederburg mit 33 Punkten aus 13 Spielen, Zweiter ist Cochem mit 27 Zählern aus 12 Spielen. Die FSG hat erst zehn Partien absolviert und 20 Punkte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.