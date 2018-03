Wie hier im vergangenen Jahr wird Luca Stolz auch in dieser Saison mit dem Niederzissener Team „Zakspeed BKK Mobil Oil Racing“ in den ADAC GT Masters, der „Liga der Supersportwagen“, an den Start gehen. Zusammen mit Mercedes-AMG-Routinier Sebastian Asch (Ammerbuch), wird der 22-Jährige aus Brachbach auf Titeljagd in der Sportwagenserie gehen. Die Vorfreude auf die neue Saison herrscht gleichermaßen bei Asch wie auch bei Luca Stolz. Der junge Siegerländer ist stolz darauf, auch in diesem Jahr für das Team aus Niederzissen ins Lenkrad greifen zu dürfen.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, im ADAC GT Masters weiterhin für einen Traditionsrennstall hinter dem Steuer zu sitzen. Peter Zakowski und seine Jungs machen einen tollen Job. Dieses ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.