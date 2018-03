Eishockey-Regionalliga West: EG Diez-Limburg überzeugt beim 6:4-Auswärtssieg in Herford im Kollektiv

Aus unserem Archiv

Diez

Die EG Diez-Limburg hat das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga West bei den Ice Dragons in Herford mit 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) gewonnen. Beide Teams schenkten sich in einer schnellen und hochklassigen Begegnung keinen Zentimeter Eis. Die EGDL überzeugte in Ostwestfalen im Kollektiv und baute damit den Vorsprung auf Herford auf vier Punkte aus, der Tabellendritte aus Ratingen hat bereits elf Punkte Rückstand auf die Raketen.