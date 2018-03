Radpiraten freuen sich über erste Plätze: Theobald-Schwestern sichern sich Landesverbandsmeistertitel

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Die Radpiraten des TV Birkenfeld haben erfolgreich an der Cyclocross-Saison und damit am Pfalz-Cross-Cup teilgenommen. Dieser wurde in den Altersklassen U11 bis U17 ausgetragen. Dabei standen fünf Rennen beim RV Offenbach/Queich, RV Bann, RSV Rheinzabern, RSV Herxheim und beim RV Mehlingen an. Im Rahmenprogramm des Rennens beim RV Bann wurden in allen Altersklassen die Landesverbandsmeister im Cyclocross für Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie für Hessen gekürt.