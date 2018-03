Hahnweilerer nimmt nächste Karrierestufe: Marijan Griebel wechselt zu Peugeot

Aus unserem Archiv

Hahnweiler

Im vergangenen Jahr sorgte Rallyepilot Marijan Griebel aus Hahnweiler mächtig für Furore. Mit seinem Skoda Fabia wurde er U28-Europameister und eröffnete den deutschen WM-Lauf, die ADAC Rallye Deutschland, beim Showstart in Saarbrücken. In dieser Saison macht Griebel nun den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Zusammen mit seinem Beifahrer Alex Rath geht der Hahnweilerer für das vom Werk unterstützte Peugeot-Team ROMO an den Start. Mit seinem 280 PS starken Peugeot 208 T16 nimmt Griebel an der deutschen Rallyemeisterschaft teil und startet bei mindestens vier EM-Läufen sowie der ADAC Rallye Deutschland.