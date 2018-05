Bei den deutschen Meisterschaften im Duathlon hat sich der Nachwuchs des TuS Ahrweiler sehr gut behauptet. Im nordrhein-westfälischen Alsdorf erzielte Ella Heß in ihrem ersten Jahr als Kaderathletin mit Platz sechs in der B-Jugend das beste Ergebnis. Nach dem ersten Laufabschnitt über 2,5 Kilometer führte sie das Feld als Erste in die Wechselzone. Auf der flachen Zehn-Kilometer-Radstrecke verlor sie kurz vor dem Ende den Anschluss an die Spitze und wechselte in der Verfolgergruppe zum abschließenden 1000-Meter-Lauf. Nach 33:34,69 Minuten fehlten am Ende ganze acht Sekunden auf einen Podestplatz.

„Im jüngeren Jahrgang schon in der erweiterten Spitze – das lässt aufs kommende Jahr hoffen“, zeigte sich ihr Trainer Gerd Uhren sehr zufrieden mit der Leistung der starken Läuferin, zumal ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.