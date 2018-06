An diesem Sonntag richtet die SG Niederhausen-Birkenbeul wieder eine große Mountainbike-Veranstaltung um den rhenag-MTB-Cup mit diversen Rennen ab 9.30 Uhr mit Start und Ziel an der Sportanlage Hohe Grete aus. Die Rennveranstaltung ist wie in den Vorjahren Bestandteil des XCO-NRW-Cup. Erstmals nehmen an der Veranstaltung auch gehörlose Sportler teil, wobei das Rennen zur diesjährigen Serie um die Deutsche Meisterschaft der gehörlosen Mountainbiker zählt. Zu den Cross-Country-Rennen sind 299 Voranmeldungen aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen, sodass wieder viele äußerst interessante Rennen in den einzelnen Klassen zu erwarten sind.

In großen Teilen musste der Streckenverlauf geändert werden, da nicht mehr alle Waldgrundstücke zur Verfügung gestellt wurden und Sturmtief Friederike die Ausrichtung zusätzlich erschwerte. Den Veranstaltern ist es dennoch gelungen, ...

