Der Sportbund Rheinland lädt die Vertreter aller Sport treibenden Vereine des Westerwaldkreises zum Sportkreistag für Dienstag, 24. April, 19 Uhr, in die Stadthalle nach Hachenburg ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine Ansprache der Sportbund-Präsidentin Monika Sauer, der Bericht des Sportkreisvorsitzenden Albrecht Gehlbach, der für eine weitere Amtszeit kandidieren will, Ehrungen, die Wahl des Sportkreisvorsitzenden und seines Stellvertreters sowie die Behandlung von Anträgen an den Sportkreistag.

Diese sind schriftlich bis spätestens Freitag, 13. April, zu richten an den Sportkreisvorsitzenden Albrecht Gehlbach, Am Baumort 6 in 57629 Streithausen; E-Mail: Albrecht@Gehlbach.de.

