Podestplätze für ESV-Quartett

Aus unserem Archiv

Bad Ems/Siershahn

Bei den Rheinland-Einzelmeisterschaften der Altersklassen U 18 und U 21 in Bad Ems war der ESV Siershahn mit vier Judoka vertreten, die allesamt Podestplätze belegten. In der U 18 schaffte Leon Schramm in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm nach guten Kämpfen den dritten Platz. Jonas Klein gewann in der Klasse bis 73 Kilogramm drei Kämpfe.