Erstmals wurde der SC Bad Marienberg-Unnau mit einem Lauf zum Mountainbike-Downhill „Super Cravity Cup 2018“ beauftragt. Das dritte Rennen dieser Serie am Schorrberg war in jeder Hinsicht mit vielen Zuschauern ein voller Erfolg. Die mehr als 120 aktiven Teilnehmer/innen aus ganz Deutschland sparten nicht mit Komplimenten. Cedric Reinhold (Foto) vom MTB-Racingteam Siegerland, einer der besten Downhiller Deutschlands und derzeit Führender in der Männerklasse des Cup-Wettbewerbs, sagte: „Dieser Parcours, den ihr hier gebaut habt, ist einer deutschen Meisterschaft würdig. Ihr habt alles eingebaut, was ein Downhiller mag.“

Die Strecke, gebaut von Moritz Panthel, war gespickt mit zwölf Steilwandkurven, teilweise bis zu 180 Grad, zwei anspruchsvollen Steinfeldern und vielen Sprüngen, die zu spektakulären „Flügen“ einluden. Für die sportlich ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.