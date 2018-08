Die Sportstätten im Kreis Bad Kreuznach werden unter die Lupe genommen. „Sie sind in die Jahre gekommen“, sagt der Sportkreisvorsitzende Wolfgang Staub beim Besuch in der Sportredaktion des Oeffentlichen Anzeigers. „Deshalb haben wir vor einem Jahr beschlossen, die Sportstätten zu überprüfen und der Frage nachzugehen: Welche brauchen wir und wo brauchen wir sie?“ Deshalb wurde eine Studie in Auftrag gegeben. Seit etwa einem halben Jahr widmet sich das Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) dieser Thematik.

Die Studie besteht aus drei Bausteinen. Teil eins ist die Erfassung der derzeitigen Situation. Das Baujahr und der Termin der letzten Sanierung von Hallen, Plätzen und Ähnlichem werden ermittelt. Belegungspläne ...

Lesezeit für diesen Artikel (294 Wörter): 1 Minute, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.