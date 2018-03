Job als Trainerin in der Bergwelt: Anna Dogonadze wechselt in die Schweiz

Für Anna Dogonadze ist es ein Weihnachtsgeschenk: Die Trampolin-Olympiasiegerin von 2004 hat an den Feiertagen einen Vertrag als hauptamtliche Trainerin unterschrieben. Sie zieht in die Schweiz und coacht ab 1. Februar den Trampolin-Nachwuchs im Nordwestschweizerischen Kunstturn- und Trampolinzentrum Liestal (NKL). „Es ist das, was ich immer machen wollte, das, was ich liebe. Trampolinturnen ist schließlich mein Leben“, freut sich die 44-Jährige, die den Großteil ihrer Karriere beim MTV Bad Kreuznach verbrachte, über die neue Aufgabe.

Ob sie es geahnt haben? Die Trampolinturner des MTV Bad Kreuznach (von links), Carina Baumgärtner, Cheftrainer Steffen Eislöffel und Jessica Simon, schenkten Anna Dogonadze (rechts) zu ihrem Abschied einen Skiurlaub. Ab Februar lebt und arbeitet die 44-Jährige nun inmitten der geliebten Bergwelt.

Foto: Klaus Castor

Nach ihrem Rücktritt vom aktiven Sport nach den Olympischen Spielen 2012 in London probierte Anna Dogonadze, die seit rund zehn Jahren in Dausenau an der Lahn wohnt, einiges aus. Bei Lotto Rheinland-Pfalz arbeitete sie, genauso in einem Sanitätshaus und beim Haushaltswarenhersteller Leifheit. Zudem versuchte sie sich in der Lokalpolitik und hielt in ganz Europa Motivationsvorträge. Doch so richtig glücklich wurde sie damit nicht – das Tuch, die Halle, die Turnkollegen, das alles vermisste die gebürtige Georgierin viel zu sehr. Das spürte sie vor allem dann, wenn sie für österreichische Klubs als Honorartrainerin arbeitete und die dortigen Talente förderte.

Als glückliche Fügung erwies sich, dass der Sportdirektor des Deutschen Turner-Bundes, Wolfgang William, 2017 einen Trainer-Lehrgang für ehemalige Spitzensportler anregte – kostenfrei. „Ich hätte die Ausbildung nicht bezahlen können, deshalb bin ich dem Deutschen Turner-Bund sehr dankbar für die Unterstützung. Das war ein schönes Geschenk für mich“, erklärt Anna Dogonadze, die den Lehrgang mit der internationalen A-Trainer-Lizenz des Deutschen Olympischen Sportbundes abschloss. Die 44-Jährige erläutert: „Viele ehemalige Athleten gehen dem Sport nach der Karriere verloren. Das wollte Wolfgang William vermeiden.“

Im Fall von Anna Dogonadze ging der Plan auf. Allerdings über Umwege und durch einen glücklichen Zufall: Bei einem Wettkampf in Salzburg, den sie mit ihren österreichischen Talenten bestritt, traf sie Svetlana Ihnatovich, die seit ihrer Hochzeit Hütten heißt, wieder. „Mit ihr habe ich früher geturnt. Das waren immer interessante Vergleiche. Sie hatte die längeren Beine und hat eleganter geturnt, wir Deutschen aber mit einer höheren Schwierigkeit“, erzählt Anna Dogonadze. Die Chemie stimmte sofort wieder zwischen den beiden ehemaligen Spitzenturnerinnen. Svetlana Hütten weilte als Cheftrainerin des NKL in Salzburg und versprach, sich zu melden, wenn an ihrem Leistungszentrum eine Stelle frei werden sollte. „Einen Monat später hat sie dann angerufen und mir berichtet, dass ihr aktueller Trainer zurück nach Portugal gehen möchte“, berichtet Anna Dogonadze, die zuvor geliebäugelt hatte, nach Australien oder Neuseeland zu übersiedeln.

Doch nach dem Anruf aus der Schweiz ging alles ganz schnell: Drei Tage lang weilte sie Anfang Dezember vor Ort und roch am Leistungszentrum in Liestal sofort Lunte: „Es hat mir sehr gut gefallen. Und in den drei Tagen wurde dann sehr viel geklärt.“ So wird sie alleinverantwortlich mit den Jungs des Leistungszentrums trainieren, von denen einige der Schweizer Nationalmannschaft angehören. Svetlana Hütten ist für die Mädchen zuständig.

„Es war mir sehr wichtig, einen eigenen Verantwortungsbereich zu haben. So kann ich mit den Jungs arbeiten, wie ich es für richtig halte. Ihnen aus meiner Sicht erklären, wie sie die Technik am besten ausüben. Wenn den Kindern mehrere Trainer etwas erzählen, bringt das nicht so viel“, sagt Anna Dogonadze. Zudem entschied sie bei ihrem dreitägigen Besuch, dass sie die Wohnung ihres portugiesischen Vorgängers übernehmen wird. Ihr Haus in Dausenau möchte sie aber behalten, an freien Wochenenden oder im Urlaub an die Lahn kommen. „Es sind ja nur 415 Kilometer, das ist gar nicht so weit“, sagt die 44-Jährige, die sich schon auf die neue Herausforderung freut: „Meine Erfahrungen an Kinder weitergeben, das wollte ich schon immer machen. Und das auch noch in der Schweiz, meinem Lieblingsland. Dort hatte ich immer die besten Wettkämpfe. Die Berge, auch die Partys, das war immer sehr faszinierend. Deshalb freue ich mich auch so sehr darauf.“

Aufgesogen hat Anna Dogonadze, die als einzige Trampolinturnerin der Welt an vier Olympischen Spielen (2000 bis 2012) teilnahm und 2004 in Athen die Goldmedaille gewann, einiges. „Ich habe mir von einigen Trainern etwas abgeschaut, das ist doch klar“, sagt sie. Steffen Eislöffel, der Cheftrainer des Olympiastützpunkts in Bad Kreuznach, ist da sicher an erster Stelle zu nennen. Anna Dogonadze erinnert aber auch an ihre Einstiegstrainer in Georgien, an Ute Luxon aus Salzgitter, ihrer ersten Station in Deutschland, an Roland Berger oder den langjährigen Bundestrainer Michael Kuhn. „Jede Trainingseinheit war für mich auch immer eine neue Erfahrung“, fasst sie ihre Sportlerzeit zusammen.

Ihre Zelte in Österreich wird sie für die Traumstelle in der Schweiz allerdings abbrechen müssen. Seit gut einem Jahr fungierte sie dort als Honorartrainerin, reiste zu Lehrgängen und zu Vereinen, wenn sie angefragt wurde. Dabei arbeitete sie aber nicht nur mit Talenten, sondern auch mit Anfängern, schulte zudem Trainer. „Das hat mir viel Spaß gemacht, und die Trainerin aus Salzburg war auch sehr traurig, dass ich aufhöre. Ich möchte eigentlich niemanden enttäuschen, aber ich muss jetzt auch mal an mich denken, meine Rechnungen müssen schließlich bezahlt werden. Deshalb habe ich mich für die 100-Prozent-Stelle entschieden“, erklärt Anna Dogonadze, die ergänzt: „Die Salzburger Trainerin ist mir auch nicht böse, sie kann mich verstehen. Weihnachten war sie bei mir in Dausenau. Das war sehr schön.“ Verständnis und Freundschaft – noch ein Weihnachtsgeschenk für Anna Dogonadze.

Von unserem Redakteur Olaf Paare