Treis-Karden: Abstiegskampf führt ins Saarland

Am Samstagabend treffen im Saarland um 19 Uhr zwei Basketball-Mannschaften aufeinander, die am vergangenen Wochenende Selbstvertrauen in der Oberliga getankt haben. Einmal Gastgeber Baskets Völklingen mit einem 95:84-Heimsieg gegen Spitzenreiter Montabaur. Und zum anderen die abstiegsbedrohten Moselaner vom TuS Treis-Karden, die am Sonntag mit einem 100:94 zu Hause gegen die SG Dürkheim/Speyer II aufhorchen ließ. Die Favoritenrolle liegt dennoch beim Fünften Völklingen, denn er darf den Zehnten in der heimischen Warndthalle empfangen.