Plötzlich flatterten beim BBC Horchheim die Nerven. Nach einem zwischenzeitlichen 13-Punkte-Vorsprung war die Führung bis auf einen Zähler zusammengeschmolzen. Als der BBC dann auch noch einen Einwurf nicht an den eigenen Mann brachte, mochte manch ein Zuschauer gar nicht mehr hinsehen. Doch acht Sekunden später wich die Anspannung in der Sporthalle Erbenstraße einer kollektiven Erleichterung, der knappe 57:54 (26:20)-Heimsieg über Eintracht Frankfurt war in trockenen Tüchern. „Es war nicht einfach für uns, der Druck im Tabellenkeller ist enorm“, gestand Utku Bulut. Dann atmete der BBC-Trainer kräftig durch: „Am Ende zählt nur der Sieg.“

Abstiegskampf zerrt an Nerven Die Schlusssequenz offenbarte, wie sehr die Abstiegsangst am Nervenkostüm der Horchheimer zerrte. Hätte der BBC die Partie verloren, wäre der Abstieg aus der 2. Basketball-Regionalliga Südwest-Nord kaum ...

