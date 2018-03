Greenes bewegte Karriere soll in Horchheim enden

In New York und München träumte Sebastian Greene von einer großen Karriere als Basketballer. Jetzt, mit 33 Jahren, läuft der Flügelspieler für den Koblenzer Regionalligisten BBC Horchheim auf, und der Sport spielt nur noch eine Nebenrolle in seinem bewegten Leben.

Ein ehemaliger Profi in Horchheim: Sebastian Greene (links) hilft nach einer bewegten Karriere zwischen College und zweiter Bundesliga nun dem Regionalligisten BBC im Abstiegskampf.

Foto: Wolfgang Heil

Früh zeigte sich das Talent des gebürtigen Frankfurters, Sohn eines US-Soldaten und ehemaligen Basketballers. Über seinen hessischen Heimatverein TV Groß-Gerau kam er schon als Zwölfjähriger zu ASC Mainz und fasste nach dem Abschluss der zehnten Schulklasse eigenmächtig den Beschluss, ins Heimatland seines Vaters überzusiedeln und bei seinem älteren Bruder Wohnung zu beziehen.

Kulturschock in Indiana

„Meine Mutter war verständlicherweise überhaupt nicht begeistert“, erinnert sich Greene und berichtet von einem regelrechten Kulturschock: „Ich hatte mir die Schule dort komplett anders vorgestellt.“ Doch auf der Highschool in Lafayette im Bundesstaat Indiana entwickelte er sein basketballerisches Talent weiter, und zum Schulabschluss zwei Jahre später lagen ihm einige Stipendienangebote von namhaften Colleges vor.

Seine Wahl fiel auf die eher akademisch als sportlich renommierte Fordham University in New York, in der Bronx, mitten im Mekka des Basketballs. „New York war mit seinen drei Flughäfen Deutschland am nächsten, das spielte schon eine Rolle“, räumt er ein. „Im Nachhinein war es aber eine richtige Entscheidung. Ich bin stolz, mich dort durchgebissen zu haben“, erinnert sich Greene.

Neben dem Sport trieb er auch seine berufliche Ausbildung voran, und nach vier Jahren und einem Abschluss in Betriebswirtschaftslehre kehrte er nach Deutschland zurück, wo er sich dem Zweitligisten (Pro A) BBC Bayreuth anschloss. „Es war ein Traum das Hobby zum Beruf zu machen, nur noch Basketball zu spielen und dafür bezahlt zu werden“, erinnert sich Greene und stellt selbstkritisch fest: „Die erste Saison war die reinste Katastrophe. Die Spielart war anders, auch die Regeln und die Schiedsrichter. Ich habe nicht die Leistung gebracht, die ich von mir erwartet habe und die von mir erwartet wurde.“ Und doch sollte es sportlich weiter nach oben gehen, denn Trainer Georg Kämpf holte den 2,02 Meter langen Basketballer zum damaligen Zweitligaaufsteiger FC Bayern München. „Der Trainer schenkte mir viel Vertrauen, forderte aber auch viel. Genau das habe ich zu dem Zeitpunkt gebraucht. Ich spielte die beste Saison meiner Karriere“, erinnert sich Greene, der mit seinen spektakulären Dunkings schnell zum Liebling des Münchener Publikums wurde.

Sein nächstes Engagement beim spanischen Klub C.B. Lobe Huesca war schnell beendet, weil Greene ein Fußbruch zu schaffen machte. Er kehrte vorläufig zum FC Bayern zurück, der von Verletzungsproblemen geplagt war, musste aber wieder gehen, als dessen Topstars wieder einsatzfähig waren. Greene schloss sich 2010 dem Zweitligisten aus Osnabrück an und erlebte dort den Wendepunkt in seiner sportlichen und privaten Karriere: „Der Verein ging insolvent. Wir trafen uns in einer kalten Halle zum Training, und auf der Suche nach dem Geschäftsführer stand plötzlich die Bundespolizei vor meiner Tür.“ So stand die hoffnungsvolle Karriere vor einem vorzeitigen Ende.

Karriere beim US-Militär

„In drei Jahren als Profi hatte ich im Eilverfahren schon alle Höhen und Tiefen erlebt“, schildert Greene. „Meine Verletzung machte mir zu schaffen, und es fehlte mir an der Explosivität, die mich ausgezeichnet hatte.“ Bei den Düsseldorf Baskets, damals Aufstiegsaspirant in der zweiten Liga, schwang sich Greene noch einmal zum Leistungsträger auf, doch dann ergriff er die Chance, eine Karriere abseits des Spielfelds zu starten. „Über meine jetzige Ehefrau, die beim US-Militär arbeitet, bekam ich dort einen Job als Studienberater für Soldaten, die in Übersee stationiert sind.“ Greene kündigte seinen Basketball-Job und ging für ein gutes Jahr nach Kuwait und danach ins pfälzische Ramstein.

Anschließend startete er eine Karriere in der freien Wirtschaft im Social Media Bereich, der Basketball war längst in den Hintergrund gerückt. Doch als Greene im vergangenen Jahr bei einem Koblenzer Fahrradhersteller anheuerte, sollte sich der Kreis auch basketballerisch schließen. Ein Arbeitskollege, der für den BBC Horchheim auf Korbjagd ging, sprach Greene an, ob er nicht Lust habe, beim Training vorbeizuschauen. Wenige Woche später fand sich der Ex-Profi nach vierjähriger Abstinenz auf dem Feld wieder und mischt seit ein paar Wochen munter mit im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Südwest – am Sonntag (17.30 Uhr) steht das Heimspiel des BBC gegen den Tabellenzweiten VfB Gießen Pointers an.

Zwar steht die berufliche Karriere für das einstige Ausnahmetalent heute eindeutig im Vordergrund. Doch auf sein sportliches Hobby möchte Greene nicht verzichten: „Die Kameradschaft in Horchheim ist eine ganz andere als im Profibereich, und ich fühle mich im Verein sehr wohl. Auf dem Basketballfeld komme ich auch immer besser in Form.“ Dass Sebastian Greene von Horchheim aus noch einmal zu neuen sportlichen Ufern aufbricht, brauchen die BBCler nicht zu befürchten: „Das kann ich mir nicht mehr vorstellen“, sagt das einstige Toptalent mit der bewegten Karriere. „Basketball ist nur noch ein Hobby, auch wenn ich noch nicht gänzlich zum alten Eisen zähle und noch einiges im Tank habe.“

Von unserem Mitarbeiter Lutz Klattenberg