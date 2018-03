Nachschlag von Olaf Paare: Aberglaube vertreibt Fliegen

Die Würfel sind gefallen: Nina Bast, Moritz Rothländer und die A-Junioren-Fußballer der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach wurden von den Lesern des Oeffentlichen Anzeigers zu den beliebtesten Sportlern und Teams des Kreises gewählt.

Olaf Paare.

Die beiden Einzelsportler eint eines: Sie sind nach längeren Pausen – Nina Bast aus Studiengründen, Rothländer wegen eines Kreuzbandrisses – stark zurückgekehrt und durchgestartet. Das Beispiel der Masters-Schwimmerin zeigt, was sich mit viel Trainingsfleiß und einer gehörigen Portion Ehrgeiz auch abseits des Spitzensports erreichen lässt. National ist sie bereits erstklassig, nun will sie es auch in Europa wissen. Rothländer steht für den Traum eines kleinen Jungen, der in eine Hockeyfamilie geboren wurde, sich aber nicht allein auf sein Talent verlässt. Er ist genauso wie Ricarda Funk oder Kyrylo Sonn ein heißer Bad Kreuznacher Olympia-Kandidat für Tokio.

Dreimal ist Meisenheimer Recht, das galt für die Nachwuchs-Fußballer. Nach zwei zweiten Plätzen kletterten sie dieses Mal auf den Thron. Ihre Wahl zum Team des Jahres ist gleichzusetzen mit der Auszeichnung für das Lebenswerk eines unglaublich starken Jahrgangs, der von Trainer Andy Baumgartner glänzend durch alle Stürme geleitet wurde. Und wie alte Hasen zeigten sie bei der stimmungsvollen Sportlerparty unserer Zeitung, dass Aberglaube eine Rolle spielt. Zweimal waren die Meisenheimer mit weißen Hemden und Fliegen erschienen. Nun trugen sie ihre Trikots, und mit denen stürmten sie ins Glück.

E-Mail an den Autor: olaf. paare@rhein-zeitung.net