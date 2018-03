DFB-Pokal: Premiere in Bad Kreuznach

Der FC Bayern reist nach Paderborn. Die Nullfünfer müssen zum Rhein-Main-Derby nach Frankfurt. Das hat die Viertelfinal-Auslosung im DFB-Pokal der Fußballer ergeben. Am 19. Mai wird in Berlin schließlich der 75. Sieger des traditionsreichen Wettbewerbs ermittelt.

Olaf Paare.

Es gab Zeiten, da fieberten auch in Bad Kreuznach die Fußballer mit, wenn die Runden im DFB-Pokal ausgelost wurden. 1935 wurden die Paarungen noch nicht medienwirksam im Fernsehen ermittelt. In Bad Kreuznach schlug die Auslosung trotzdem hohe Wellen, denn die SG Eintracht freute sich über ein attraktives Los: SV Waldhof Mannheim.

1934 hatten die Fußballer das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht und wurden erst vom Schalker Kreisel gestoppt. Ein gutes Jahr später liefen die Mannheimer dann an der Heidemauer auf. Angesetzt wurde die Erstrundenpartie zwischen der SG Eintracht und dem SV Waldhof am Jahrmarkt und ging am 18. August 1935 in die Geschichtsbücher ein. Die Partie gilt nämlich als das erste nationale Pokalspiel in Deutschland – und ist so auch auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes verewigt. Dort werden zur 75. Pokalsaison des DFB auch 75 Fakten aufgelistet. Der Favorit aus dem Badischen gewann übrigens mit 6:1. Beide Vereine eint, dass sie 2018 nicht mehr in der höchsten Schublade des deutschen Fußballs zu finden sind. Als ambitionierter Regionalligist sind die Mannheimer dem nationalen Fußball aber ein Stückchen näher als die Eintracht, die sich aktuell in der Verbandsliga etabliert.

