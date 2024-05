Plus Hüffelsheim

Überzeugender 6:1-Erfolg: SG Hüffelsheim mit dem längeren Atem

Von Mirko Bernd

i Nicht zu stoppen: Der Hüffelsheimer Nikolai Staub (rotes Trikot) lässt bei seinem Comeback nach schwerer Erkältung nicht nur seine Ramsteiner Gegenspieler stehen, er erzielt auch zwei Treffer. Foto: Klaus Castor

Nach der 0:1-Niederlage bei der SG Eppenbrunn hat die SG Hüffelsheim in der Fußball-Landesliga direkt wieder in die Erfolgsspur gefunden und an die drei Siege vor Eppenbrunn angeknüpft.