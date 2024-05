4:1 über TuS Hackenheim: Ü32 der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim holt den Kreistitel

Anzeige

In der zweiten Hälfte verdiente sich die SGM den Sieg. Christian Mitchell (3) und Keven Lang-Lajendäcker trafen bei einem Gegentor von Mariano Kurzke zum Sieg. Am Erfolg waren neben den Torschützen beteiligt: Benjamin Korb, Marc Gillmann, Christian Schlarb, Tobias Petersen, Pascal Klein, Daniel Brase, Sebastian Berghof, Marcel Dreesbach, Marcus Böhme, Carsten Gebhard, Manuel Blatz, Sascha Hamann und Raphael Gross. In Merxheim steigt am Freitag die nächste AH-Entscheidung. Ab 19 Uhr ermitteln die Gastgeber, die SG Waldlaubersheim, der VfL Rüdesheim, die SG Weinsheim und der VfL Simmertal den Kreismeister der Ü50. olp Foto: Ehle