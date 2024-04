Plus Baumholder VfR Baumholder liefert ohne erkrankten Hammann überragende erste Halbzeit ab: Künftiger Coach eingewechselt Von Tobias Prietzel i Unaufhaltsam zieht Nico Schulz (in grün) an seinem Gegenspieler vom SV Morlautern vorbei. Der VfR Baumholder bot eine Klasseleistung und siegte verdient 2:1. Foto: Stefan Ding Der VfR Baumholder hat in der Fußball-Oberliga hochverdient 2:1 (2:0) gegen den SV Morlautern gewonnen. In einer überragenden ersten Hälfte nutzte die Heimelf zwei Hochkaräter, hätte aber auch gut und gerne höher führen können. Lesezeit: 3 Minuten

Als der Pfiff zur Pause ertönte, rieben sich nicht nur die Gäste aus Morlautern die Augen. Der VfR Baumholder lieferte bis hierhin ein hervorragendes Spiel ab und zerlegte den SV stellenweise in seine Einzelteile. Die Westricher benötigten dafür allerdings etwas Anlaufzeit, und so war es die Gastmannschaft, die zuerst in ...