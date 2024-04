Plus Ludwigshafen 0:0 ist zu wenig für Alemannia: Merkel vergibt viele Möglichkeiten Von Olaf Paare Die Situation in der Fußball-Oberliga wird für den SV Alemannia Waldalgesheim immer brenzliger. Mit dem 0:0 bei Arminia Ludwigshafen hielten die Grün-Weißen den Rückstand auf den Kontrahenten zwar, doch angesichts der Siege der direkten Konkurrenz ist der eine Punkt eigentlich zu wenig. Acht Zähler Rückstand haben die Alemannen vor den letzten fünf Spielen aufs rettende Ufer. Lesezeit: 1 Minute

„Das war eines unserer besseren Spiele in der Rückrunde“, war Alemannen-Trainer Elvir Melunovic durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Schon nach zehn Minuten hatte Pierre Merkel die erste seiner zahlreichen Möglichkeiten, auch Tom Gürel kam aus vielversprechender Position zum Abschluss. „Wir hatten in diesem Spiel mehr Chancen als in ...