Plus Simmern Rheinlandliga-Aufstieg? JSG Hunsrück-Mittelrhein hat in zwei Jahrgängen gute Karten Von Mirko Bernd i Im Duell der A-Junioren-Bezirksliga Mitte waren die Hunsrück-Mittelrheiner (links mit Jason Heringer) meist im Hintertreffen, sie verloren auf dem Emmelshausener Kunstrasen mit 2:4 gegen Cochem um den ballführenden Simran Singh. Foto: B&P Schmitt Der Blick auf die Spiele der am höchsten spielenden Jugendfußballteams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis fällt knapp positiv aus: Es gab sechs Siege und vier Niederlagen. Lesezeit: 3 Minuten

A-Jun.-Rheinlandliga, Platzierungss. SG Betzdorf – JFV Rhein-Hunsrück 2:1 (1:0). Erste Niederlage in der Liga in diesem Jahr für den JFV, nur im Rheinlandpokal Anfang März gab es eine weitere. In Betzdorf glich Ahmad Taha für die Gäste aus, kurz vor Schluss fiel aber das 2:1 für die Gastgeber, die nun als ...