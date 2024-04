Plus Westerwald

B4: Widuras Treffer sichert Horressen den Sieg bei Guckheim II – Ahrbach II jubelt spät dank Dominik Zängerle

Von Max Buchmayer, Leon Böckling

i Diese Chance ließ sich Steven Widura (weißes Trikot) nicht nehmen: Frei vor dem Tor traf er bereits in der dritten Minute zum entscheidenden 1:0 für die SG Horressen. Guckheims Johann Becker kam zu spät. Foto: Horst Wengenroth

Am 26. Spieltag in der Kreisliga B 4 behauptete die SG Haiderbach in einem hitzigen Spiel in Salz die Tabellenführung.