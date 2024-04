Plus Westerwald B4: Favoritensiege und ein fehlender Schiedsrichter in Hundsangen – Rennerod II tankt weiter Selbstvertrauen Von Max Buchmayer, Leon Böckling i Die ersatzgeschwächte Ahrbacher Reserve (rechts Marvin Butzbach) machte dem Tabellenzweiten aus Ebernhahn (links Yannic Köhne) lange Zeit das Leben schwer. Am Ende siegte der FSV mit 2:0. Foto: Andreas Hergenhahn In der Kreisliga B 4 gab sich das Spitzenduo keine Blöße. Dabei hatte vor allem der FSV Ebernhahn lange zu kämpfen. In hundsangen erschien der eigentliche Schiedsrichter nicht. Lesezeit: 2 Minuten

FSV Ebernhahn – SG Ahrbach II 2:0 (1:0). In einem Spiel, was sich lange offen gestaltete, ging am Ende der heimische FSV siegreich vom Platz. Dennoch war FSV-Abteilungsleiter Tobias Kuch nicht vollends zufrieden: „Gegen einen ersatzgeschwächten Gegner haben wir uns lange schwergetan. Obwohl wir die bessere Mannschaft waren, legten wir ...