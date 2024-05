Plus Westerwald

B4: 90.+10! Bashkim Zeneli trifft für Langenhahn zum Derbysieg gegen Guckheim – Haiderbach schießt sich warm

Von Max Buchmayer, Leon Böckling

i Jens Hesse (am Ball) machte mit dem 3:0 den Deckel auf Horressens Sieg gegen Herschbach-Schenkelberg (rechts Ben Luca Weiand). Foto: Hergenhahn

In der Kreisliga B 4 tankte Spitzenreiter SG Haiderbach/Sessenbach beim 10:1-Heimsieg ordentlich Selbstvertrauen vor dem Spitzenspiel gegen Verfolger Ebernhahn. In Rothenbach sehen 200 Zuschauer einen späten Langenhahner Derbysieg gegen Guckheim II und auch in Horressen hatte der Heim-Trainer Spaß.