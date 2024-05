Vordereifel: Alte Floskel vor Bogel – Drittletztes Spiel für den Spitzenreiter

Im Hinspiel konnte Vordereifels Ole Conrad (in Rot) Bogels Torwart Thomas Dreger nicht überwinden, das musste er aber auch nicht, denn beim 4:1 trafen andere für die SGV. Insgesamt hat Conrad aber schon 15 Tore geschossen und will sicherlich auch am Sonntag in Bogel treffen. Foto: Alfons Benz