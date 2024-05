Plus Simmern

Rhein-Hunsrück-Quartett: Emmelshausen hat es selbst in der Hand, Oberwesel holt Radic

Von Mirko Bernd

i Die gute Defensivarbeit des TSV Emmelshausen (rechts mit Sardar Ibrahim) war es, die gegen Liebshausen um Robin Gründer der Schlüssel zum 1:0-Sieg war. Für den TSV geht es nun nach Weitersburg, die Liebshausener haben am Sonntag in Mörschbach Mayen zu Gast. Foto: hjs-Foto

Alle vier Rhein-Hunsrück-Klubs aus der Fußball-Bezirksliga Mitte sind am Sonntag an der Reihe. Aus der Reihe tanzt von der Wichtigkeit her nur eine Partie, die des TSV Emmelshausen.