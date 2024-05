Plus Mayen/Mendig/Gering Mayens letzte Chance auf den zweiten Platz – Mendig und Maifeld-Elztal spielen am Freitag Von Jan Müller, Lutz Klattenberg i 1:1 endete das Hinspiel zwischen Oberwinter und Mayen (schwarze Hosen), wobei Thomas Enke (rechts) für die Gastgeber in der Nachspielzeit noch ausglich. Auch am Samstag dürfte es wieder eng zugehen. Foto: Vollrath Während der TuS Mayen an diesem Samstag den Tabellenzweiten TuS Oberwinter empfängt, sind die SG Eintracht Mendig und die SG Maifeld-Elztal schon am Freitagabend gefordert. Lesezeit: 3 Minuten

SG Eintracht Mendig -SSV Boppard Fr., 19.30 Uhr An der heimischen Brauerstraße geht es für beide Mannschaften um nicht mehr allzu viel, wenngleich die Gäste bei acht Punkten Vorsprung und noch vier zu absolvierenden Partien rein theoretisch noch in Abstiegsnot geraten könnten. Der Grund dafür liegt in einer sehr bescheidenen Rückrunde, in ...