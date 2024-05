Plus Andernach Zweitliga-Topspiel gegen Potsdam: SG 99 Andernach hofft auf die Rückkehr des Spielglücks Von Stefan Kieffer i Der zehnte Saisontreffer von Toptorschützin Carolin Schraa (vorn im blauen Trikot) reichte nicht, um die Niederlage der SG 99 Andernach beim VfL Wolfsburg II zu verhindern. Gegen Tabellenführer Potsdam wollen die Bäckermädchen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Foto: Tobias Jenatschek Drei Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen dürfen sich noch sechs Mannschaften Hoffnungen machen, einen der beiden Aufstiegsplätze zu ergattern. Zünglein an der Waage spielt die SG 99 Andernach. Lesezeit: 2 Minuten

Die SG 99 Andernach meldete sich bekanntlich nicht für die Bundesliga, doch die Bäckermädchen können in den anstehenden Heimspielen gegen den Tabellenführer 1. FFC Turbine Potsdam (So., 11 Uhr) und gegen den zuletzt ins Stolpern geratenen Hamburger SV eine Woche später den Aufstiegskampf entscheidend beeinflussen und ihre „grandiose Saison“, so SG-Trainer ...