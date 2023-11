Die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach konnten ihre Aufholjagd in der Liga auch nach der Länderspielpause weiter fortsetzen. Beim Tabellen-Schlusslicht, TSG Hoffenheim II, siegten die „Bäckermädchen“ mit 2:0 (1:0) und blieben somit im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage (zwei Siege, drei Remis). In der Tabelle stehen die Andernacherinnen weiter auf dem zehnten Platz.