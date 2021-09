In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 steigt am Sonntag das Nachbarschaftsduell zwischen dem VfL Sponheim II und dem TSV Bockenau. Der TSV sprang am vergangenen Sonntag an die Tabellenspitze. Die verlor er zwar am Donnerstag wieder durch den 4:1-Sieg des VfL Rüdesheim II gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg II – für den VfL trafen Maximilian Emrich (2), Kevin Saar und Patrick Stanczyk –, geht aber trotzdem als klarer Favorit in die Partie.