Ein Blick zurück: Wie unsere Leser schwimmen lernten

„Wann und wie haben Sie den Sprung ins kühle Nass gewagt?“ – diese Frage haben wir unseren Lesern gestellt und sie aufgerufen, ihre Erinnerungen ans Schwimmenlernen mit uns zu teilen. Viele blickten zurück und teilten ihre besonderen, teils waghalsigen Erlebnisse in lebendigen Schilderungen mit uns. Aus etlichen tollen Beiträgen haben wir einige ausgewählt. Vielen Dank für alle Zusendungen!

1 Brigitta Firmenich aus Koblenz:

Der Anfang war 1953 in Koblenz Lützel in Mosel und Rhein. Nachdem ich im Alter von fünf Jahren Trockenübungen über einem Stuhl liegend absolviert hatte, bekam ich einen geliehenen Korkgürtel umgelegt. Und dann ging es zum ersten Versuch im Moselkanal in Lützel. Da mein Vater mit mir schwamm, ging es ganz gut. Ein bisschen Angst war aber dabei, weil ich so tief im Wasser lag. Beim nächsten Versuch ging es dann ans Neuendorfer Eck. Dazu hatte man mir einen aufgeblasenen Fahrradreifen umgelegt. Mit dem lag ich höher im Wasser und konnte mich von Kribbe zu Kribbe treiben lassen. Das war lustig. Aber richtiges Schwimmen war das noch immer nicht. Erst mit neun Jahren und in einem Schwimmbad in Oberbruch (Nordrhein-Westfalen) wurde ich mutiger. Erst lernte ich tauchen, dann machte ich in kurzer Zeit Freischwimmer (15 Minuten), Fahrtenschwimmer (30 Minuten) und den Totenkopf (60 Minuten Schwimmen).

2 Bernd Dillmann aus Zehnhausen b. W.:

Nachdem hier von circa 1925 bis 1959 Basalt vorwiegend durch die Firmen Odenwälder Hartstein Industrie/Darmstadt und Merfels/Zehnhausen (Foto) abgebaut worden waren, entwickelte sich der Steinbruch in den 60er- und 70er-Jahren zum sehr beliebten Badeweiher, der nicht nur von der heimischen Bevölkerung genutzt, sondern auch von weither angereisten Besuchern aufgesucht wurde. Sehr viele Schwimmer aus der heutigen Verbandsgemeinde Wallmerod haben in diesem Steinbruchweiher das Schwimmen gelernt, was – neben dem mehr als 50 Jahre alten Lindenblütenfest – den kleinen, sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Ort Zehnhausen bekannt gemacht hat. Eine besondere Mutprobe war das Erklimmen der Basaltsäulen in Blickrichtung Steinefrenz und der anschließende Sprung in das rund sechs Meter tiefere Wasser.

3 Gerda Müller aus Rennerod:

Schwimmbäder gab es Anfang der 60er-Jahre im Westerwald noch nicht, aber schwimmen war trotzdem angesagt. Bei schönem Wetter ging es sonntags mit der ganzen Familie an den Secker Weiher zum Baden und Picknicken. Dort haben meine Geschwister und ich auch schwimmen gelernt. Schwimmlehrer war unser Vater. Den Einstieg in den Schwimmkurs bildete der „Tote Mann“. Man musste auf dem Rücken, die Arme körpernah und nur durch das Bewegen der Handflächen die Balance haltend, entspannt und ohne Hilfestellung auf dem Wasser liegen können. Wer das beherrschte, für den waren dann die anschließenden richtigen Schwimmübungen im wahrsten Sinne des Wortes nur noch ein Kinderspiel. Und so haben wir schon im Vorschulalter schwimmen erlernt. Aber nicht nur im Secker Weiher, sondern auch das Planschen in der Viehtränke auf der Wachholder Heide (Foto) war besonders erfrischend.

4 Wolfgang Müller aus Lahnstein:

Das Foto zeigt mich im Sommer 1953 im Waldschwimmbad Nastätten mit meiner Mutter und meiner fünf Jahre älteren Schwester. Dort unternahm ich als Achtjähriger erste Schwimmversuche mit Unterstützung eines Luftreifens unter den ängstlichen Blicken der Mutter, die selbst nicht schwimmen konnte. Später, weil eigenartigerweise noch zu jung für den Schwimmunterricht im Lahnsteiner Weller-Bad befunden, wurde ich ungeduldig, und ich brachte mir mit zwölf Jahren das Schwimmen selbst bei. Dazu suchte ich mir ein für Anfänger nicht besonders geeignetes Bassin aus, und zwar den wegen seiner Strömung nicht ungefährlichen Rhein bei Braubach, und das auch ohne jedes Wissen meiner Eltern.

Als Hilfsmittel diente ein um die Brust gewickelter Luftreifen aus „DDR-Plaste“, ein Geschenk der Oma aus Leipzig, in der Hoffnung, dass er mich über Wasser halten würde. Mit Leichtsinn und ohne Angst sprang ich von der Landebrücke in den Strom und ließ mich bis zum Badeplatz, dem heutigen Campingplatz, zurücktreiben. Nach mehreren Versuchen schaffte ich die Strecke ganz ohne Reifen. Und hurra, ich konnte plötzlich ohne jede fremde Hilfe schwimmen.

In den Folgesommern ging es dann noch waghalsiger zu. So wurde etwa der letzte, tief im Wasser liegende Kahn von zu Berg fahrenden Schiffsschleppzügen geentert, bis Oberspay mitgefahren und nach Zwischenaufenthalt zum Ausruhen auf der Sandbank stromabwärts zurückgeschwommen. Manch frisch geteerte Reling hinterließ dabei leider schwer zu entfernende Spuren auf dem Körper. Oder es wurde ans andere Ufer nach Rhens oder Brey geschwommen, um Obstplantagen heimzusuchen. Oft mussten wir uns vor den Eigentümern ins Wasser flüchten, um mit vollem Bauch über den Rhein zurück ans rechte Ufer zu schwimmen. Diese Wasserabenteuer endeten erst, als in Lahnstein das neu eröffnete Freibad besucht werden konnte.

5 Egon Baudson aus Kamp-Bornhofen:

Ja, da war nichts mit Schwimmflügelchen oder einem Gürtel aus Styropur

für die ersten Schwimmversuche. Es war im Jahre 1946, als ich, gerade

mal sechs Jahre alt, in den Fluten des Rheins schwimmen lernte. Aber von

vorn: Mein Großvater Heinrich, den ich, seit ich denken konnte,

abgöttisch liebte, war Fährmann und beförderte mit dem kleinen Motorboot

"Möve" die Fahrgäste von Kamp-Bornhofen auf die andere Rheinseite und

umgekehrt. Ich war natürlich den ganzen Tag lang bei ihm und lernte das

Festmachen und sogar das Lenken des Bootes. Er, der in jungen Jahren als

Floßmeister mit den großen Holländerflößen den Rhein befuhr, sagte eines

Tages: "Bub, du bist ein Kind vom Rhein, und du mußt schwimmen können!"

Er band mir ein Seil um den Körper, stellte mich auf die Bordwand des

Bootes und sagte: "Spring Bub, alles andere geht von selbst." Und in

blindem Vertrauen auf meinen Großvater sprang ich, und was geschah? Ich

war offenbar ein Naturtalent. Ohne dass das schützende Seil überhaupt

gebraucht wurde, schwamm ich, zunächst wie ein Hund, mit Händen und

Füßen strampelnd und schlagend, aber nach ein paar helfenden Worten von

"oben" aus dem Boot, machten Arme und Beine die richtigen Bewegungen

und bald war ich fit. Noch am selben Tag sprang ich unter den wachsamen

Augen des Großvaters ohne Seil aus dem Boot in den Rhein. Ich konnte

schwimmen! Großvater war natürlich stolz auf mich, seinen ersten Enkel und

grinsend sagte er: "Du wirst mal ein waschechter Rheinländer." Er hatte

recht. Leider gibt es für diese schöne Geschichte keine Bilder.



6 Manfred Schreiber aus Brey:

Brey liegt ja am Rhein und meine Klassenkameraden lernten auch dort fast

alle schwimmen. Ich nicht, ich lernte es in Berchtesgaden. Das Schwimmbad

dort hatte einen Vorteil gegen über dem Rhein: Hier konnte ich überall auf

den Zehenspitzen stehen. Das heißt, ich hatte überall Boden unter den Füssen,

damit brauchte ich keine Angst haben, unterzugehen. Der Nachteil des

Schwimmbades war, es wurde von Bergwasser gespeist und war entsprechend

kalt. Denn Schwimmbadheizung gab es 1967 in diesem Schwimmbad noch nicht. Ich war auf einer Ferienfreizeit mit der Katholischen Jugend dort und der

Gruppenführer gab mir auch Schwimmunterricht. Ich glaube, wir waren bis circa

1970 noch im Rhein schwimmen bevor er zu schmutzig wurde.

7 Manfred Lichtenberg aus Niederelbert:

Schwimmen gelernt haben viele Kinder und ich aus Niederelbert in einem Bombenloch (Bombentrichter). In den letzten Monaten des Krieges 1944/1945 fielen Bomben in der Gemarkung Niederelbert, heute am Ende der Wiesenstraße in den Elbertbach. Zwei der Bomben vielen neben einer kleine Brücke genau in den Bachlauf. Wir sagten, das obere und das untere Bombenloch, diese hatten umlaufend einen kleinen Damm. Das obere Bombenloch war, so wie ich es noch in Erinnerung habe, etwas breiter und nicht so tief. Später sind wir von der Brücke ins obere Bombenloch gesprungen. Das untere war im Durchmesser etwas kleiner und tiefer. Wir nannten in den Bodkempel. Die große Jungs haben uns erst ins untere Bombenloch gelassen, wenn wir uns im oberen einigermaßen über Wasser halten und tauchen konnten. Jahre später habe ich im damaligen Strandbad Montabaur bei der DLRG meinen Rettungsschwimmerschein gemacht.

8 Gabi Weinert aus Koblenz

Meine beiden Schwestern und ich waren in den 50er-Jahren im Alter heutiger Grundschüler. An unserem 200-Seelen Dorf Astert in der Kroppacher Schweiz (damals Oberwesterwaldkreis) fließt die Große Nister vorbei.

Im Bereich des damaligen Steges haben wir in den Sommertagen zuerst gespielt, dann sind wir durch den Bach gewatet (natürlich ohne Wasserschuhe), ausgerutscht, reingefallen. Wir haben kleine Staudämme gebaut und Steine „geflitscht “. Weiter ober- und unterhalb des Steges gab es tiefere Stellen. Als wir älter und mutiger wurden, haben wir uns schrittweise dorthin getraut.

Die großen Jungen schwammen dort bereits und trieben ihre Spielchen. Das wollten wir auch! Zuerst haben wir ein Bein unten auf dem Grund des Baches gelassen und so Schwimmbewegungen gemacht, dann trauten wir uns, beide Beine wie Frösche zu bewegen. Wenn wir uns sicher fühlten, dann gingen wir wieder ein bisschen mehr ins tiefere Wasser. Irgendwann am Ende eines Sommers konnten wir uns dann über Wasser halten. Ich glaube, fürs Seepferdchen hätte es damals nicht gereicht. Und Freunde behaupten, mein Schwimmstil sähe immer noch so aus! Wenn es ein paar Wochen richtig warm war, hat sich der Lehrer unserer einklassigen Volksschule mit den „Großen“ auch in die Nister gewagt: Schwimmunterricht in den 1950er-Jahren! Übrigens, im Sommer wurden wir mit Seife und Handtuch ebenfalls an die Nister geschickt: Körperpflege in den 1950er-Jahre.