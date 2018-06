Wenn es im Alter still und einsam wird: Hannelores (88) Kinder haben den Kontakt abgebrochen

Wie Einsamkeit für eine 88-jährige Seniorin aussieht? Wie die Außenansicht eines Wohnkomplexes – sie lebt allein, Tür und Tür mit Menschen, die von Hannelore nicht weiter Notiz nehmen. „Ich kenne einfach niemanden mehr, mit dem ich sprechen kann“, sagt sie.

Wie Hannelore ihre Situation beschreibt, schlägt tief ein. Mitten in die Magengrube. „Manchmal habe ich Angst, dass ich das Sprechen verlerne.“ Wie könnte eine 88-jährige Seniorin prägnanter auf den Punkt bringen, wie sich Einsamkeit im Alter anfühlt? Fast immer nur mit sich zu sein – das verschlägt einem die Sprache. Die größte Lücke im Alltag ist der fehlende Gesprächspartner. Hannelore erzählt das unter Anspannung. Sie sitzt auf der vordersten Kante ihres gemütlichen Omasessels. Zurücklehnen kann sie sich in dieser Situation nicht. Einen Blick in ihr Innerstes zu erlauben, kostet sie Überwindung. Deshalb erhält sie von unserer Redaktion einen anderen Namen.

Die Wunden, die sie in ihrem langen Leben gesammelt hat, sind zahlreich und nicht verheilt. Sie haben ihre Biografie zu einer Tallandschaft geformt, in der es dunkle Flecken gibt, auf die kein Licht mehr fällt. Der größte darunter nennt sich Familie.

Drei Kinder hat Hannelore großgezogen. Nachdem sie ihr Mann verlassen hat, schafft sie das aus eigener Kraft. In den 1970er-Jahren war so ein Vorfall ein Tuschelthema. Heute ist ihre Geschichte einfach nur unglaublich. An der Haustür verabschiedet sich ihr Partner wie gewohnt. Und kommt nicht zurück. Hannelore sieht ihn nie wieder. Sie bleibt allein mit einem Sohn in der Ausbildung, einer Tochter in der Schule und einem Kleinkind. Der Grund für die Trennung? „Ich weiß es bis heute nicht.“

Serie: Gemeinsam einsam

Einsamkeit betrifft alle Generationen und Lebensphasen. Unsere Redakteurin Melanie Schröder zeigt, wie soziale Isolation im Alter beginnen (links) und sich auswachsen (rechts) kann.

Und dann wenden sich die Kinder ab

Es klingt, als müsste so eine Erfahrung Mutter und Kinder fest zusammenschweißen. Doch alles andere geschieht. Die Kinder wenden sich zunehmend ab. Bis der Kontakt ganz verloren geht. Von einer Tochter hat Hannelore zuletzt vor 25 Jahren gehört. Von dem Sohn vor ganzen 40 Jahren. Inzwischen müsste er selbst im Ruhestand sein. Wie es ihm damit geht, was er mit seiner freien Zeit anfängt, weiß sie nicht. Hannelores Augen glänzen hinter den feinen Brillengläsern. Verkraftet hat sie das alles nie. Ihre Familiengeschichte hält sie heute wie in einem Schmuckkästchen verborgen. Etwas, das einmal sehr kostbar war, liegt darin. Aber etwas, das man nicht mehr öffentlich trägt.

„Besonders schlimm ist es an den Feiertagen. Weihnachten und Ostern.“ Aber eigentlich auch an allen anderen Tagen, sagt sie – und meint damit die Einsamkeit. Hannelore versucht, ihrer Situation beizukommen. Sie kocht und backt gern. Brot und Kuchen. Aber nur in kleinsten Mengen. Sie ist ja allein. Und dann sind da die Spaziergänge durch die Kleinstadt und zur Bank im Park. Da sitzt sie dann und genießt wie jetzt die Sonne. Aber sonst? „Ich lese. Fernsehen schaue ich erst ab 20 Uhr. Tja, und ich kümmere mich um den Balkon.“

Hannelore trifft die soziale Isolation doppelt. Nicht nur, weil sie allein lebt, sondern weil zudem ihr soziales Umfeld zerbricht. Das letzte befreundete Ehepaar aus der Nachbarschaft ist vor Kurzem ins Pflegeheim gezogen, die letzte enge Freundin bereits vor eineinhalb Jahren gestorben. „Seitdem ist nichts mehr“, reflektiert Hannelore diese natürliche Entwicklung, gegen die sie völlig machtlos ist.

Ist Kontakte zu knüpfen überhaupt noch notwendig?

Mit 88 Jahren noch einmal neue Kontakte zu knüpfen, ist jetzt nicht nur eine Frage des Willens, sondern auch der Notwendigkeit. Denn wie viel will man in diesem Alter noch investieren, um sich weniger einsam zu fühlen? Diese Frage lässt sich nur individuell beantworten. Der eine braucht Gesellschaft wie die Luft zum Atmen, der andere kommt mit dem Alleinsein gut zurecht. Hannelore nicht. Sie vermisst die Gespräche und tut sich doch schwer, den Faden aufzunehmen. „Ich kenne einfach niemanden mehr, mit dem ich sprechen kann. Ich kann auch nicht direkt auf jemanden zugehen. Ich warte eher, bis jemand auf mich zukommt.“ Sie weiß, dass das gefährlich ist. Denn die Zeit läuft gegen sie.

Eigentlich fing ihre Einsamkeit schon mit der Arbeit an, sagt sie. 20 Jahre arbeitete sie bei der Bundeswehr als Fernschreiberin im Schichtdienst. „Allein dadurch musste ich häufig Verabredungen absagen. Viele kamen nicht damit zurecht“, erinnert sie sich. Und vielleicht haben sie mit der Zeit auch einfach nicht mehr nach ihr gefragt. „So richtig schlimm wurde es mit der Einsamkeit aber erst im Ruhestand. Ich habe meine Arbeit geliebt und vermisst. Und plötzlich saß ich da und wusste einfach nicht, was ich tun soll.“ In den ersten Wochen starrt sie die Uhr an, geht in Gedanken ihre Arbeitswege ab. Es dauert lange, bis diese Muster aus ihrem Kopf weichen. Arrangiert hat sie sich mit dieser Situation dennoch nie: „An Einsamkeit kann man sich nicht gewöhnen.“

Hannelore: Die Traurigkeit darf nicht siegen

Aber man kann vorbereitet sein – so wie Hannelore. Sie hat eine Patientenverfügung und ein Testament aufgesetzt. Auch ein Koffer mit den wichtigsten Sachen und Dokumenten steht bereit, falls sie plötzlich ins Krankenhaus muss. Zudem wird sie aktiv: Zweimal wöchentlich besucht sie jetzt einen Seniorentreff. Weil die Traurigkeit nicht siegen darf, sagt Hannelore. So hat sie schließlich schon immer entschieden. Auf die Frage, warum sie nie aufgegeben hat, antwortet sie bescheiden: „Für mich hieß es häufig entweder oder. Entweder du gehst kaputt oder du machst weiter und das Beste aus deiner Situation. Ich habe mich immer für das Oder entschieden.“

Von unserer Redakteurin Melanie Schröder