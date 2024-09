Plus St. Goar

Rhein in Flammen in St. Goar: Ein Volksfest mit viel Musik und gut gelaunten Gästen

i Gut gelaunte Gäste und viele Musikgruppen – so sah das Bild bereits am Nachmittag vor dem Feuerwerk in der Stadt St. Goar aus. Foto: Michael Stoll

Blasmusik, Jazz und Swing allerorten. Bereits gegen Mittag und am frühen Nachmittag gibt es in St. Goar als Prolog zum Feuerwerk Musik satt. Rhein in Flammen in St. Goar entpuppte sich wieder als herrliches Volksfest bei bestem Sommerwetter. Und zog massig Gäste aus der Region an.