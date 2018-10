Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist in Rheinland-Pfalz leicht angestiegen. Von Juli 2017 bis Juni 2018 standen insgesamt 39.287 neu festgestellte Sanktionen in der Statistik – 1283 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Auch die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, gegen die zum ersten Mal eine Strafmaßnahme ausgesprochen wurde, stieg – von 17.792 auf 18.027. Zum Ende des Messzeitraums im Juni gab es rund 162.600 Leistungsempfänger in Rheinland-Pfalz.

Damit liegt Rheinland-Pfalz nicht im bundesweiten Trend: Die deutschen Jobcenter sprachen rund 927.000 Sanktionen aus und damit rund 30.500 weniger als im Vorjahreszeitraum. Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz ist das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen. ...

