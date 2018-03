Stadt Koblenz verspricht: Vollsperrung am Zentralplatz endet am Freitagabend

Wie geplant, endet die Vollsperrung des Zentralplatzes am Freitag, 10. August. Pünktlich um 18 Uhr werden alle Arbeiten soweit beendet und die Barrieren abgebaut sein, dass der Kraftfahrzeugverkehr wieder den Zentralplatz über Pfuhlgasse und Viktoriastraße anfahren kann, teilt die Stadt Koblenz mit. Für den Linienbusverkehr wird auch die Clemensstraße wieder geöffnet.

Mit der Aufhebung der Vollsperrung sind die Straßenbauarbeiten natürlich noch lange nicht abgeschlossen, so die Stadt weiter. Ab kommenden Montag, 13. August, wird der nördliche Bereich der Casinostraße für den Ausbau voll gesperrt; der entsprechende Umleitungsverkehr über die Görgen- und Luisenstraße in den bereits ausgebauten Teil der Casinostraße geführt. Die Fahrbahndecken werden erst hergestellt, wenn auch alle Kreuzungsbereiche fertig sind, um unnötige Asphaltnähte zu vermeiden. Diese Arbeiten erfolgen in sehr verkehrsarmen Zeiten, um wichtige Verkehre nicht unnötig zu behindern.