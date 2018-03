SPD-Fraktion will Senioren-WGs statt neue Altenheime

Mehr Senioren-WGs statt neue Altenheime – darauf setzt die SPD im rheinland-pfälzischen Landtag. "Wir treten dafür ein, dass keine großen stationären Pflegeeinrichtungen mehr gebaut werden", sagte SPD-Fraktionschef Hendrik Hering.

Die rheinland-pfälzische SPD will alternative Wohnformen fördern. Dazu startet eine Breite Kampagne nach der Sommerpause. Foto: DPA

Mainz – Mehr Senioren-WGs statt neue Altenheime – darauf setzt die SPD im rheinland-pfälzischen Landtag. "Wir treten dafür ein, dass keine großen stationären Pflegeeinrichtungen mehr gebaut werden", sagte SPD-Fraktionschef Hendrik Hering der "Rhein-Zeitung" (Koblenz/Mainz, Mittwoch). Das Ziel decke sich zum einen mit dem der Bürger: "Niemand will ins Altenheim." Zum anderen steige die Zahl der Rheinland-Pfälzer, die für ein Altenpflegeheim in Frage kommen, in den nächsten Jahren. Damit gingen auch die Kosten in die Höhe. Wohngemeinschaften für Senioren oder Genossenschaften – Bürger investieren in Wohnprojekte für Ältere – will die SPD unterstützen.

Kritik kam von der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz. Die SPD traue pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen offenbar nicht zu, für sich die richtige Entscheidung zu treffen, sagte die Vorsitzende Solveigh Schneider nach einer Mitteilung in Mainz. "Die Wahl der richtigen und passenden Unterstützung muss durch die Betroffenen selbst erfolgen, nicht zwangsweise durch die Politik." Zwar sei der Ausbau alternativer Wohnformen und ambulanter Strukturen in Rheinland-Pfalz längst überfällig, es werde aber auch künftig Pflegebedürftige geben, die stationär versorgt werden müssten.