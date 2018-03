Schwerdonnerstag in der Region: Närrische Weiber übernehmen das Regiment

Nichts kann sie aufhalten: Vielerorts in Rheinland-Pfalz bringen närrische Weiber am heutigen Schwerdonnerstag die Rathäuser unter ihre Kontrolle und läuten die Hochzeit des Straßenkarnevals ein.

11.11 Uhr: Schängel schunkeln sich warm
Die Straßenfastnacht erwacht: Seit 11.11 Uhr feiern die Gecken vor allem auf dem Münzplatz und auf dem Plan und schunkeln sich warm. Zum Schängellied ziehen sie in einer Polonaise hinter Torty de Banana her – Auftakt für einen närrischen Schwerdonnerstag, der später in den Kneipen in der Altstadt fröhlich weiter gefeiert wird.
Die Sparkassen-Party im Schängel-Center.
In Wallersheim bei den "Fidele Mädcher" hieß es pralles Leben mit Travestie-Künsterl(in) Dörthe Dutt.
Die Gülser Seemöwen
Die Möhnen in Rübenach.
Die Möhnen in Neuendorf.
Die Möhnen in Metternich.
Die Möhnen in Kesselheim.
Die Möhnen in Arzheim.

Der Auftakt der Straßenfastnacht am Rhein gehört den Frauen: Für die Möhnen in Koblenz und Umgebung ist der heutige Schwerdonnerstag ein besonderer Höhepunkt, etwa mit dem Möhnenzug und anschließendem Maskentreiben in den Straßen und Dorfgaststätten von Heimbach-Weis (Kreis Neuwied). In Mülheim-Kärlich startet der nur alle zwei Jahre stattfindende Möhnenumzug mit rund 500 Teilnehmern um 14.11 Uhr in Mülheim.

„Frauen an die Macht! Das ist für uns der krönende Abschluss!“ sagte Kornelia Punstein vom Möhnen-Club 1950 Mülheim, dem nach eigenen Angaben mit 850 Mitgliedern größten Möhnenverein in Deutschland. Besonders im Blickpunkt stehen die Obermöhn Helga I. vom tanzenden Schuh zum Glockenturm und Möhnerich Edel I. Möhnenfürst über der Altstadt – auch der Möhnerich wird natürlich von einer Frau dargestellt.

Auch im Kreis Ahrweiler sind die Möhnen unterwegs. Sie kamen im Morgengrauen, und nach ein paar Sekunden war alles vorbei: Die Möhnen stießen auf so gut wie keine Gegenwehr. Die jeweiligen Rathausherren ergaben sich freiwillig und schunkelten gleich gerne mit. Wer an diesem Tag allerdings noch einen Schlips trägt, hat sich im Tag geirrt, erlebt Altweiber zum ersten Mal oder muss Platz im Kleiderschrank schaffen.

Seit 11.11 Uhr bevölkern die Narren von Nahe, Mittelrhein und Hunsrück wieder die Straßen und Plätze – die meisten dürften sich wohl im Narrenkäfig auf dem Kreuznacher Kornmarkt versammeln.

In Mainz hat die Weiberfastnacht im Unterschied zu Koblenz, Köln oder Düsseldorf noch keine lange Tradition. Erst seit einigen Jahren gewinnt sie auch in der Landeshauptstadt Zulauf vor allem bei jungen Leuten. Treffpunkt war um 11.11 Uhr der Schillerplatz rund um den Fastnachtsbrunnen. Live-Musik gibt es bis 17.11 Uhr, den Abschluss bilden die „Humbas“.

Rathauserstürmungen in Wirges, Westerburg oder Ransbach-Baumbach, Möhnenumzüge und jede Menge Möhnensitzungen: Die Narren haben den Westerwald fest im Griff.

Montabaurer Narren erstürmen das Rathaus
So voll war die Bühne vor dem Montabaurer Rathaus an Weiberfastnacht noch nie. Neben den üblichen Verdächtigen von Schlossgarde und GK Heiterkeit kamen in diesem Jahr auch das Dreigestirn und eine Abordnung der Eschelbacher Karnevalisten hinzu, um Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland (Mitte) den Schlüssel zur Macht zu entreißen. Der Widerstand der Stadtchefin fiel angesichts der närrischen Übermacht nur gering aus.



Der Kinderzug der Joseph-Kehrein-Schule zieht bei frostigen Temperaturen durch die Montabaurer Fußgängerzone.























Närrische Unterstützung für den Kinderzug in der Kreisstadt gibt es wie in jedem Jahr von der Schlossgarde und der GK Heiterkeit.







Bei so vielen Jecken musste sie sich schnell ergeben.





Mit Witz und Charme haben die Närrinnen im AK-Land pünktlich zu Schwerdonnerstag das Ruder des Frohsinns an sich gerissen. Überall erwies sich die Region wieder als außerordentlich feierfreudig – ob beim Sturm aufs Rathaus, beim Möhnenkaffee oder einem Nachtzug.

Oranienstein problemlos erstürmt: Das Schloss ist fest in Narrenhand
Diez. Die Schnapsbarriere war für die Angreifer mit dem Prinzenpaar des Dreierbundes, Christina I. und Prinz Christian I. vom Mönchsberg zu Nassau-Hadamar, kein Hindernis. Ebenso leicht fiel gestern kurz nach 11.11 Uhr die Mauer, mit der Schloss Oranienstein vor den Angreifern geschützt werden sollte. Nach kurzer Gegenwehr des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung der Bundeswehr und Kräften von der Diezer Kadettengarde und des Schützenvereins Freiendiez musste aufgeben werden und die Angreifer des närrischen Dreierbundes Limburg-Diez-Hadamar konnten das Regiment übernehmen. Noch bis Aschermittwoch haben sie im Schloss das Sagen. Nach der erfolgreichen Attacke wurde noch lange in der Orangerie bei bester Laune gemeinsam gefeiert.
Bestens vorbereitet waren unter anderem die Mitstreiter der 1. Großen Karnevalsgesellschaft (GKG) Diez kurz vor dem entscheidenden Ansturm.
Kurz zuvor war die Mauer vor Schloss Oranienstein noch standfest, doch schnell fiel sie in ihre Bestandteile zusammen. Sieger und Besiegte feierten nach dem Sturm auf das Schloss noch stundenlang Weiberfasching in der proppenvollen Orangerie und dem davor aufgebauten Zelt.
Der blanke Narrenwahnsinn tobte nach der erfolgreichen Erstürmung in der Orangerie des Schlosses Oranienstein und wollte gar kein Ende nehmen.
Der Fantasie waren bei den Kostümen keine Grenzen gesetzt.
Am Schwerdonnerstag feiern natürlich vor allem die Frauen besonders ausgelassen, genau wie dieses närrische Trio im Schloss.
Wenig Mühe haben die närrischen Verbände bei ihrem Sturm auf das Diezer Schloss Oranienstein. Die dort residierende Bundeswehr mit Schlossherr Generalarzt Dr. Armin Kalinowski wird in kurzer Zeit entmachtet. Die bunten Truppen mit dem Prinzenpaar des Dreierbundes, Christina I. und Prinz Christian I. vom Mönchsberg zu Nassau-Hadamar, kann dabei kein Widerstand aufhalten, auch eine Schnapsbarriere wird problemlos überwunden

Auch im Rhein-Lahn-Kreis wurde lautstark und ausgelassen der Auftakt zum Sessionshöhepunkt gefeiert. Um 11.11 Uhr zogen die Karnevalisten unter anderem zu den Rathäusern in Lahnstein, Diez, Kaub oder auch St. Goarshausen, um die Stadtführungen zu entmachten und für die kommenden Tage den Spaß und die Freude regieren zu lassen.

"Finde den echten Werner!" lautete am Weiberdonnerstag das Motto in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Loreley. Foto: Werner Groß

Eine ganz perfide Art, die Macht an sich zu reißen, haben sich in diesem Jahr die Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley ausgedacht. Pünktlich um 11.11 Uhr verwandelten sich alle Mitarbeiter in täuschend echte Doppelgänger ihres Bürgermeisters Werner Groß.

dpa/to/eck/me/nbo