RZ-KOMMENTAR: Wer übernimmt jetzt die politische Verantwortung für die Ring-Pleite?

Es kommentiert Dietmar Brück

Dietmar Brück zu guten Umfragewerten für die CDU.

Am Anfang stand vielleicht die Hoffnung, am Ende nur mehr die Verzweiflung. Tag für Tag zeigt sich deutlicher: Vor allem die SPD-Alleinregierung war dem, was sie am Nürburgring begonnen hat, nie gewachsen. Den Karren einmal in den Dreck gefahren, ruckelte und zog sie, schob das verunglückte Gefährt mal hierher und mal dorthin und geriet immer tiefer in den Morast von Verharmlosung und Verschleierung. Am Ende hatten sich fast alle in den Fall Nürburgring verbissen: der Rechnungshof, die Staatsanwaltschaft, die Medien, die Opposition, die Region, unzählige Rennsportfans rund um den Globus.

Mit der Kette aus Fehlleistungen könnte man die gesamte Nordschleife auslegen: Die (vorgetäuschte) Privatfinanzierung scheiterte, die Bauten waren zu groß, die Gutachten zu optimistisch, das ganze Projekt blieb ein monströser Fremdkörper, die Besucher blieben weg, das Millionengrab wurde mit jedem Jahr größer. Schließlich unterschätze man auch noch sträflich, was aus Brüssel drohen könnte. Wenn es tatsächlich Gutachten gibt, die das Beihilferisiko für vertretbar hielten, waren sie ihr Geld nicht wert. Wahrscheinlicher ist: Von der Besessenheit getrieben, dass man am Nürburgring am Ende doch Recht behalten wollte, übersah man sämtliche Alarmsignale. Das dicke Ende war so unvermeidbar. Die EU beendete schließlich den Spuk. Doch auch ohne Wettbewerbsbehörde wäre bald klar geworden, dass man an der Rennstrecke Hunderte Millionen an Steuergeldern an die Wand gefahren hatte. So erreichte die böse Nachricht die Öffentlichkeit nur schneller. Gerechnet hatte ohnehin schon jeder längst damit.

Nun stürzt die erfolgsverwöhnte SPD in der Wählergunst ab. Das Debakel trifft sie bitter. Auch wenn sie derzeit wieder die klassische Wagenburg um ihren Vorsitzenden Kurt Beck bildet, sind die Sozialdemokraten verunsichert. Am Nürburgring hat die Partei des kleinen Mannes nie zur Ehrlichkeit gefunden. Das nagt am Selbstverständnis, raubt Kraft für den politischen Wettbewerb.

Doch wer übernimmt jetzt die politische Verantwortung für den ganzen Schlamassel? Niemand, weil die potenziellen Nachfolger Becks noch nicht aus der Deckung wollen? Oder geht der Ministerpräsident noch einmal in sich und überlegt, ob ein klarer Schnitt nicht etwas Befreiendes für die rheinland-pfälzische SPD haben könnte? Sagen wird ihm das niemand. Darüber nachdenken werden viele.

