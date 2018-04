Rebell wäre fast Rheinländer geworden: Vor dem Krieg lebten Dutschkes in Koblenz

Wäre Rudi Dutschke ein Jahr früher geboren, dann wäre die schillerndste Figur der 68er-Bewegung in Deutschland ein Koblenzer geworden. Von 1933 bis 1939 lebten die Dutschkes in der Blücherstraße 26 im Stadtteil Rauental.

Der Studentenführer und Ideologe des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), Rudi Dutschke. Foto: dpa

Doch die Mutter zog es zurück in die Heimat, ins brandenburgische Luckenwalde. Die Rheinländer waren der gläubigen Protestantin zu katholisch. "Sie hat nur wenig Kontakt zu ihnen gefunden", erzählt Bruder Helmut Dutschke im Gespräch mit unserer Zeitung.

So entschied die Glaubensfrage ein Stück weit über den Geburtsort von Rudi Dutschke. Er kam ein Jahr nach dem Aufbruch der Familie aus Koblenz, 1940, in der protestantischen Heimatregion seiner Mutter Elsbeth in Brandenburg zur Welt. Seine Jugend in der DDR, wo ihm ein Studium verwehrt wurde, und sein Umzug nach West-Berlin bereiteten den Boden für seinen späteren Feldzug gegen die etablierte Politik.

Wunschberuf: Journalist

"Ich glaube nicht, dass Rudi sich in Koblenz so entwickelt hätte", mutmaßt der heute 72-jährige Bruder Helmut. "Dort wäre er sicher Sportjournalist geworden" – der erste Berufswunsch des jungen Rudi Dutschke, den er im politisch turbulenten Berlin aber rasch aus den Augen verlor. Wie sein Bruder sich zu jenem brillanten Rhetoriker und Wortführer der westlichen Studentenrevolte entwickeln konnte, kann sich Helmut Dutschke bis heute nicht ganz erklären. Die Dutschkes waren eine eher unpolitische Familie. Vater Alfred diente bei der Reichswehr, bevor er nach Hitlers Machtergreifung 1933 zur Reichspost wechselte und eine Stelle in Koblenz fand. Im Familienalbum erinnern nur wenige Fotos an den sechsjährigen Ausflug der Dutschkes an Rhein und Mosel. "Es gibt ein Bild von meinen Eltern am Deutschen Eck", erzählt Helmut Dutschke. Nach der Wende, 1993, packte ihn selbst noch einmal die Neugierde auf diesen fernen Ort im Westen, an den er zuvor als DDR-Bürger nicht mehr zurückkehren konnte. Mit seiner Frau reiste er nach Koblenz und erkundete die Stadt, in der sich seine Mutter zu Kriegsbeginn so einsam gefühlt hatte. Er genoss es, 60 Jahre später – wie seine Eltern 1933 – am Deutschen Eck zu flanieren.

Zurück in die Heimat

Im Geburtenregister fand er zwei Einträge: den Namen seines bereits verstorbenen Bruders Günter und seinen eigenen. Der älteste Bruder Manfred wurde 1932 geboren, als die Familie noch in Brandenburg lebte.

Im Herbst 1939 musste Vater Alfred in den Krieg ziehen und seine Frau mit den drei Jungen in Koblenz zurücklassen. "Meine Mutter kam eigentlich aus einem Dorf. In der Großstadt Koblenz war sie mit den Kindern plötzlich ganz alleine." Sie wollte zurück zu ihrer brandenburgischen Großfamilie. Schließlich war der älteste Sohn Manfred als Nachfolger der dortigen kleinen Landwirtschaft vorgesehen. Endlich wieder in der Heimat, sollte im März 1940 eigentlich das von den Eltern lang ersehnte Mädchen zur Welt kommen.

Doch das Nesthäkchen wurde ein kleiner Junge: Rudi. Während seine Brüder in den volkseigenen Betrieben der DDR handfeste Berufe erlernten, wollte er Soziologie studieren. Ein Vorhaben, von dem seine Mutter wenig hielt. Doch Rudi ging schon damals eigene Wege.

Nachdem er in der DDR nicht zum Studium zugelassen wurde, weil er den Wehrdienst verweigerte, nahm er es im damals noch zugänglichen West-Berlin auf. Erst der Mauerbau im August 1961 sollte ihn dauerhaft von seiner Familie in Luckenwalde trennen. Bruder Helmut brachte ihn zwei Tage zuvor mit dem Auto an die Grenze. Mit den Worten "Wir sehen uns bald wieder", verabschiedeten sich die Brüder und sollten sich erst sieben Jahre später wieder begegnen, als Helmut und Vater Alfred den verletzten Rudi nach dem Attentat im Krankenhaus besuchten.

Von den politischen Aktivitäten des Bruders erfuhr die Familie in Luckenwalde nur aus dem Westfernsehen. "Der Rudi spinnt ja. Was macht der da?", kommentierte Helmut Dutschke dessen ersten Auftritt vor der Kamera. Dass Rudi im Westen längst ein Star war, ging an seiner eigenen Familie im Osten vorbei. Das Wenige, das sie erfuhren, gab ihnen eher Anlass zur Sorge: "Es war damit zu rechnen, dass mal ein Verrückter kommt. Rudi war leichtsinnig, er hat sich nicht geschützt." Helmut Dutschke war überzeugt, dass sein Bruder das Attentat überlebt. Rudis Willenskraft kannte er schon damals, nicht aber seine politische Überzeugungskraft. Die lernte er erst nach der Wende 1989 kennen, als er sich mit den Schriften seines Bruders und der 68er-Bewegung auseinandersetzte. Viel Wertschätzung schwingt in seiner Stimme mit, wenn er über Rudi spricht. "Er wollte anderen nie etwas vorgeben. Er wollte, dass sie selbst mündig werden. Rudi war ein typischer Brandenburger, eigenwillig und unberechenbar." Trotzdem wünscht er sich in diesen Tagen manchmal, keinen so berühmten Bruder zu haben. Eine Gedenkveranstaltung jagt die nächste – mit Rudi Dutschke verwandt zu sein, ist bis heute oft anstrengend, manchmal nervenaufreibend. "Der Rudi, der bleibt immer jung. Auch in 20 Jahren werden wir uns noch mit ihm rumschlagen. Aber das wäre ja auch gut so." Der rebellische Bruder ist bis heute vielen ein Vorbild. Helmut Dutschke beurteilt das pragmatisch: "Es gibt ja in der jüngeren Geschichte keinen wie ihn. Wir haben doch heute eine langweilige Politik." Und deshalb begnügt sich der ältere Bruder gerne mit der "Rolle des Boten", wie er sein Engagement für Rudis Andenken nennt.