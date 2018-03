Nürburgring GmbH steht vor der Pleite

Die nahezu landeseigene Nürburgring GmbH kann offenbar nur noch mit einer Notaktion vor der drohenden Pleite bewahrt werden. Die Landesregierung hat bei der EU-Kommission eine sogenannte Rettungsbeihilfe zur Genehmigung angemeldet, damit sie ihrer Firmentochter die fälligen Zinsen stunden kann.

Nürburgring GmbH steht vor dem Aus. Foto: dpa

Rheinland-Pfalz. Die nahezu landeseigene Nürburgring GmbH kann offenbar nur noch mit einer Notaktion vor der drohenden Pleite bewahrt werden. Die Landesregierung hat bei der EU-Kommission eine sogenannte Rettungsbeihilfe zur Genehmigung angemeldet, damit sie ihrer Firmentochter die fälligen Zinsen stunden kann. Damit soll die Gesellschaft, der die 330 Millionen teuren Anlagen am Ring gehören, vor der Überschuldung bewahrt werden.

Ein Grund für die Finanznot: Weil die gekündigten privaten Nürburgring-Betreiber im Streit mit dem Land Millionen Euro an Pacht zurückhalten, kann die Nürburgring GmbH ihre Zinsen für das 330-Millionen-Darlehen bei der landeseigenen Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz nicht bezahlen. Wegen der ausstehenden Pacht hat das Land den privaten Betreibern gekündigt. Etwa 4,9 Millionen Euro sollen jetzt gerichtlich eingetrieben werden. Derzeit verhandeln Land und Betreiber über ein Schiedsverfahren und die Räumung des Rings. Beide Seiten wollen einen teuren jahrelangen Gerichtsprozess vermeiden.

Landesregierung muss Brüssel um Rettungsbeihilfe bitten

Bei der in Brüssel beantragten Genehmigung geht es um eine zeitlich befristete Stundung der Zinsen für das ISB-Darlehen, teilte das Infrastrukturministerium in Mainz mit. Außerdem will das Land der klammen Nürburgring GmbH ein bereits in den Doppelhaushalt 2012/2013 eingestelltes Gesellschafterdarlehen gewähren. Nach Informationen unserer Zeitung geht es dabei um insgesamt rund 13 Millionen Euro. Der Antrag für die Brüsseler Behörden umfasst angeblich 400 Seiten und wurde zwischen Wirtschafts- und Infrastrukturministerium sowie der Staatskanzlei abgestimmt. In den vergangenen Tagen wurde fieberhaft unter großer Geheimhaltung an dem Schriftstück gearbeitet.

Scheitert der Rettungsversuch in Brüssel, droht der Nürburgring GmbH die Insolvenz. Die Folge könnte ein kompletter Verkauf des Nürburgrings und legendären Nordschleife sein. Die enge Absprache mit der EU ist nötig, da jegliche Hilfen für die Nürburgring GmbH erneut unter Beihilfeverdacht fallen. Die EU-Kommission prüft ohnehin bereits wegen beihilferechtlicher Zweifel staatliche Finanzspritzen von mehr als einer halben Milliarde Euro am kriselnden Nürburgring.

Wissing (FDP): Beck ist am Ring zu hohe Risiken eingegangen

Oppositionspolitiker wie der CDU-Fraktionsvize Alexander Licht haben schon mehrfach von einem Desaster für die Landesregierung gesprochen. FDP-Landeschef Volker Wissing erklärte: „Fakt ist, die SPD ist unter Ministerpräsident Kurt Beck am Ring Risiken eingegangen, die jenseits dessen liegen, was eine verantwortungsbewusst handelnde Landesregierung übernehmen darf.“ db/dpa