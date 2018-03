Mit Zähneknirschen und ganz viel Skepsis: Gute Verhandlungsergebnisse könnten der SPD-Basis das Ja zur GroKo abringen

Jetzt hängt alles an der Basis: 463.723 SPD-Mitglieder dürfen vom 20. Februar bis zum 2. März entscheiden, ob es eine Neuauflage der GroKo gibt – oder nicht. Unsere Zeitung hat sich umgehört, wie die Stimmungslage ist.

„Zähneknirschend“

„Wir haben gut nachverhandelt und aus sozialdemokratischer Sicht für eine Partei mit 20,5 Prozent viel erreicht“, freut sich Fredi Winter, Kreisvorsitzender der SPD Neuwied, über die erreichten Ergebnisse. Von der Aussicht auf eine neue GroKo ist er hingegen weit weniger begeistert – auch wenn er mit Ja stimmen will: „Ich stimme zähneknirschend zu und hoffe, dass der SPD auch in der Regierung eine Erneuerung gelingt.“

„Alles bekommen“

Auch für den Koblenzer SPD-Vorsitzenden Detlev Pilger überwiegt am Ende der Verhandlungen das Positive. Das erzielte Ergebnis bei der Verteilung der Ressorts findet er „sensationell“. „Wir haben alles bekommen, was wir haben wollten“, meint der Bundestagsabgeordnete. Unter den jetzt verhandelten Voraussetzungen sollte die SPD erneut eine Große Koalition eingehen. Pilger will dafür auch Überzeugungsarbeit leisten.

„Einiges rausgeholt“

Marc Ruland, SPD-Kreisvorsitzender Mayen-Koblenz und Landtagsabgeordneter, ist ebenfalls zufrieden. „Die SPD hat noch einiges rausgeholt, es ist mehr als das, was im Sondierungspapier stand.“ Sein Kreisverband wird mit Andreas Nahles die Frage GroKo ja oder nein diskutieren – und dann „mit kühlem Kopf“ entscheiden.

„Respekt ans Team“

„Respekt an das Verhandlungsteam der SPD“, sagt Landtagsmitglied Benedikt Oster aus dem Kreis Cochem-Zell. Die Verhandlungsergebnisse würden vielen Menschen sehr konkret helfen. Aber: „Ich war und bin kein Fan der GroKo“, meint Oster. Er sieht darin dennoch aktuell die bessere Lösung. „Eine Neuwahl wäre für uns momentan bestimmt nicht gut.“

„Skepsis gegen GroKo“

Ähnlich sieht es Joe Weingarten, SPD-Bundestagskandidat im Nahe-Wahlkreis, der der GroKo skeptisch gegenübersteht – auch deswegen, weil die SPD jetzt mit dem „unaufhaltsamen Niedergang von Angela Merkel“ verknüpft werde.

„Nicht alles umgesetzt“

Hendrik Hering, Landtagspräsident und SPD-Kreisvorsitzender Westerwald, bewertet die Verhandlungsergebnisse kritisch: „Einige für mich wichtige sozialdemokratische Forderungen konnten nicht umgesetzt werden.“ Erfolge sieht er bei der eingeschränkten sachgrundlosen Befristung und der Bildungspolitik. Insgesamt sei mehr erreicht worden, als mit dem Wahlergebnis der SPD zu erwarten war. Daher geht Hering davon aus, dass die Basis Ja zur GroKo sagt.

„Ich bin kein Fan“

„Ich bin sehr skeptisch, ob die Basis dazu mehrheitlich Ja sagt,“ blickt Andreas Hundhausen, SPD-Chef im Kreis Altenkirchen, skeptisch auf die Abstimmung. Auch seine persönliche Zurückhaltung ist nicht gewichen. Er sieht vor allem Defizite im Bereich Gesundheit und bei der Jobpolitik. „Es bleibt dabei: Ich bin kein Fan der GroKo.“

„Koalition hat verloren“

Marcel Hürter, SPD-Vorsitzender im Kreis Ahrweiler, findet, dass seine Partei gut verhandelt hat – vor allem bei den Ministerposten. In Sachen GroKo bleibt er dennoch skeptisch: „Denn diese Koalition hat bei der Bundestagswahl 14 Prozentpunkte verloren.“

„Handschrift der SPD“

Ganz anders sieht das Hans Jürgen Noss, Landtagsmitglied und Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Birkenfeld. Für ihn steht fest: Nach diesem Ergebnis nicht in die GroKo einzutreten, wäre ein Fehler. „Mit dem Koalitionsvertrag bin ich zufrieden. Er trägt klar eine sozialdemokratische Handschrift.“

„Gute Ergebnisse“

„Das plötzliche große Murren an der CDU-Basis“ zeige, dass die SPD teils richtig gute Ergebnisse erzielt hat, findet Mike Weiland, SPD-Vorsitzender im Rhein-Lahn-Kreis.

Er will daher für die GroKo stimmen – auch wenn er findet, dass prinzipiell Jamaika- oder Minderheitsregierung besser gewesen wäre.