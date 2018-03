Eine eingeschaltete Kochplatte hat offenbar den Hausbrand in Briedel (Kreis Cochem-Zell) verursacht, bei dem ein 79-Jähriger ums Leben kam.

Briedel – Eine eingeschaltete Kochplatte hat offenbar den Hausbrand in Briedel (Kreis Cochem-Zell) verursacht, bei dem ein 79-Jähriger ums Leben kam.

Dies hätten Ermittlungen ergeben, teilte die Kriminalpolizei in Wittlich am Mittwoch mit. Das Haus hatte am Montagabend lichterloh gebrannt – der Mann konnte nur noch tot geborgen worden. Der Schaden belief sich auf rund 60.000 Euro.